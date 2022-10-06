В США пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за призыв ударить по РФ

Пользователи Twitter из США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего нанести «превентивный» ядерный удар по России. Комментарии появляются под последними постами в аккаунте Зеленского 6 октября.

«Зеленский хочет, чтобы НАТО начала третью мировую войну. Смена режима нужна, но на Украине, а не в России. Никакая помощь больше не должна поступать этому сумасшедшему. Нам нужно форсировать переговоры», — написал юзер zirp failure.

«Безумный клоун открыто просит устроить холокост!» — возмутился еще один пользователь.

«Я обращаюсь к людям, которые думают, что Зеленский говорит о ядерном оружии, потому что он так решил. Нет, он читает с листа, который ему дали. Также обратите внимание на коллективные ежедневные заявления Запада о ядерном оружии, они продвигают этот нарратив», — написала в своем аккаунте Dagny Taggart, имеющая более 5 тыс. подписчиков.

«Может быть, у него неизлечимая болезнь, и он просто хочет, чтобы все закончилось идеальным фейерверком?» — отметил еще один читатель.

Ранее в четверг Зеленский в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия) призвал НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России. Он также указал на то, что страны-члены альянса должны пересмотреть порядок использования ядерного оружия.

На это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал мировое сообщество обратить внимание на высказывание Зеленского. В частности, он считает, что это должны сделать США, Великобритания и страны ЕС, которые оказывают Украине поддержку.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Запад разжигает ядерную войну руками Зеленского.

Тогда же зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал украинскому президенту обратиться к помощи психиатров.

Вместе с этим 1 октября Пентагон заявил об отсутствии у Москвы планов применять ядерное оружие. Как указал глава американского военного ведомства Ллойд Остин, США не видят признаков желания Москвы пойти на такой шаг.

В свою очередь, Дмитрий Песков тогда же подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно. Он призвал всех ознакомиться с соответствующей доктриной России.

До этого в Москве неоднократно отмечали, что применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж.