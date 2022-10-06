Расторгуев счел честью попадание в санкционный список Евросоюза

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал большой честью попадание в санкционный список Евросоюза. Об этом он рассказал 6 октября в беседе с «Известиями».

По словам артиста, он догадывался о планах Брюсселя ввести против него санкции. Подобная оценка деятельности для него большая честь, отметил исполнитель.

«Настроение не поменялось, наоборот — меня все начали поздравлять. Нечасто такое бывает, что сам ЕС признал, что я опасен. Если так произошло, значит, я всё сделал правильно», — отметил певец.

Также он рассказал, что его поздравляют близкие с внесением в санкционный список.

Расторгуев признался, что в последний раз в Европе был довольно давно, да и от введенных санкций ничего в его жизни кардинально не изменится.

6 октября Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций. 7 октября они вступят в законную силу. Кроме мер политического и экономического характера расширен и санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц.

Рестрикции затронули, помимо Расторгуева, философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину и Олега Газманова.

Как в этот же день заявила Юлия Чичерина, санкции стали «приятным знаком противника». По поводу того, что ей запретили въезд в страны ЕС, певица подчеркнула, что «нам разрешения не нужны».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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