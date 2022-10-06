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ЕС временно вывел из-под санкций поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию

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Фото: ТАСС/Александр Семенов
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Морская транспортировка в Японию определенной сырой российский нефти с проекта «Сахалин-2» исключена из нового пакета антиросийских санкций Евросоюза (ЕС) до 5 июня 2023 года, следует из документа в официальном журнале ЕС, опубликованном 6 октября.

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«Транспортировка морским транспортом в Японию, техническая помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовая помощь, связанные с такой транспортировкой, сырой нефти, подпадающей под CN 2709 00, смешанной с конденсатом, происходящей с проекта «Сахалин-2», — указано в одном из приложений документа в разделе «Исключения».

При этом санкции ЕС запрещают транспортировку такой нефти в страны третьего мира.

«Сахалина-2» — это один из крупнейших комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого работает нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Проект осваивает два месторождения в Охотском море.

Ранее в четверг Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. В частности, он включает законодательную основу, которая позволяет определить потолок цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Ценовой лимит будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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