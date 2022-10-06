Опубликовано видео задержания подозреваемого в поджоге машин у «Москва-Сити»

Видео задержания мужчины, подозреваемого в поджоге автомобилей возле «Москва-Сити», поступило в распоряжение «Известий» в четверг, 6 октября.

На кадрах видно, как сотрудники полиции ведут мужчину под руки. О его задержании стало известно ранее в этот день.

Инцидент произошел 6 октября на Пресненской набережной, 12. Как сообщали очевидцы, мужчина поджег сначала один автомобиль. В руках у него заметили что-то похожее на петарды и емкости с зажигательной смесью. Огонь с загоревшейся машины перекинулся на соседнюю.

На место незамедлительно выехали сотрудники оперативных служб. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Другие обстоятельства происшествия уточняются.