Опубликовано видео задержания подозреваемого в поджоге машин у «Москва-Сити»
Видео задержания мужчины, подозреваемого в поджоге автомобилей возле «Москва-Сити», поступило в распоряжение «Известий» в четверг, 6 октября.
На кадрах видно, как сотрудники полиции ведут мужчину под руки. О его задержании стало известно ранее в этот день.
Инцидент произошел 6 октября на Пресненской набережной, 12. Как сообщали очевидцы, мужчина поджег сначала один автомобиль. В руках у него заметили что-то похожее на петарды и емкости с зажигательной смесью. Огонь с загоревшейся машины перекинулся на соседнюю.
На место незамедлительно выехали сотрудники оперативных служб. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Другие обстоятельства происшествия уточняются.