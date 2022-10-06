МИД РФ раскритиковал заявления Стокгольма о терактах на «Северных потоках»

Служба государственной безопасности Швеции сообщила о завершении расследования утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Кто именно их организовал — не уточняется, а произошедшее называется саботажем. На это в четверг, 6 октября, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Правоохранители пришли к выводу, что на объектах в результате саботажа произошли взрывы. <...> Оперативненько. Не подскажите, с какого моменты подрывы газопроводов называются «саботажем»? Диверсия, экстремизм, теракты — так было раньше. Стокгольм стесняется назвать вещи своими именами? С чего бы такая деликатность. Опасаются грядущих находок?», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

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