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Чичерина прокомментировала включение в санкционный список Евросоюза

Чичерина о включении в санкционный список ЕС: рестрикции стали приятным подарком от противника
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Певица Юлия Чичерина прокомментировал введение против нее санкций Евросоюзом, отметив, что это — «приятный знак внимания от противника». Об этом она 6 октября рассказала «Известиям».

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«Неожиданно все начали меня поздравлять, друзья и знакомые, видимо это какая-то награда», — сказала артистка.

По ее словам, санкции стали «приятным знаком противника». По поводу того, что ей запретили въезд в страны ЕС, Чичерина подчеркнула, что «нам разрешения не нужны».

«И если возникнет историческая необходимость — вновь дойдем до Берлина, как наши деды — без виз и разрешений», — добавила артистка.

6 октября Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций, они вступят в силу с 7 октября. Кроме мер политического и экономического характера, расширен и санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц. Рестрикции затронули философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева и Олега Газманова.

23 сентября газета The Financial Times указала, что более жесткие ограничения против РФ потребовали ввести наиболее радикально настроенные члены Европейского союза, а именно Польша, Латвия, Литва и Эстония.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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