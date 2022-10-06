Задержан подозреваемый в поджоге авто у башен «Москва-Сити»

Подозреваемый в поджоге автомобилей в районе «Москва-Сити» задержан. По данным «Известий», в настоящее время мужчину везут в отделение полиции.

По словам очевидцев, мужчина поджог сначала один автомобиль. В руках у него заметили нечто похожее на петарды и емкости с зажигательной смесью. Огонь с загоревшейся машины перекинулся на соседнюю.

Инцидент произошел 6 октября на Пресненской набережной 12, уточнил столичный Дептранс в Telegram-канале. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент возгорание ликвидировано. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Улица без названия между башней «Федерации» и домом 19 временно перекрыта.