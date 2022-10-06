Экс-президента Польши раскритиковали за призыв к Украине начать переговоры

Генсек правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Кшиштоф Соболевский 6 октября раскритиковал экс-президента страны Бронисоава Коморовского за призыв к Киеву вернуться к переговорам с Москвой.

Бывшего польского лидера попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с главой России Владимиром Путиным. Коморовский напомнил, что раньше у Зеленского была другая позиция, и со своей стороны добавил, что готов был бы «говорить об условиях мира даже с Путиным».

В ответ на это Соболевский назвал Коморовского «горе-дипломатом» и уличил в стремлении стать лидером оппозиции.

«Раньше было такое выражение для подобного рода дипломатии: «горе-дипломаты» — и это лучший пример такого горе-дипломата, но хуже всего, что это бывший польский президент», — сказал политик в эфире радиостанции RMF FM.

Ранее, 30 сентября, Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Такое заявление он сделал во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Зеленский в тот же день ответил, что Киев не будет проводить никаких переговоров об урегулировании с Москвой, пока Путин занимает пост президента России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Киева, заявил, что для переговоров с Украиной придется либо ждать изменения позиции действующего президента страны либо назначения его преемника. Он также добавил, что российская сторона с самого начала была сторонницей мирного урегулирования конфликта.

До этого, 22 мая, глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров состоялся 29 марта в Турции.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО). Решение о ее начале было объявлено 24 февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в связи с обстрелами украинских войск. Киев ведет военные действия против жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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