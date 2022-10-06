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В Москве подвели итоги международного шахматного турнира

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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5 октября в ТРК VEGAS Крокус Сити завершился Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 14 250 000 ₽ проходил в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября.

По итогам блиц-турнира Сергей Карякин и Владислав Артемьев набрали по 12 очков, Владимир Крамник — 11, Раунак Садвани — 10,5, Теймур Раджабов — 10, Александр Морозевич – 9, Франсиско Вальехо — 8,5, Екатерина Лагно и Александра Горячкина набрали по 6 очков, Эрнесто Инаркиев – 5.

Победителем турнира «Шахматные звезды – 2022» по сумме занятых мест стал 24-летний гроссмейстер Владислав Артемьев. Он победил в быстрых шахматах, а затем стал вторым в блице. На втором месте оказался фаворит турнира Сергей Карякин: спортсмен занял пятое место в рапиде и первое – в блиц-турнире. С третьего по пятое место участники набрали одинаковое количество очков, но по дополнительному показателю – лучшему результату в рапиде – места распределились следующим образом: на третьем месте Теймур Раджабов, на четвертом – Раунак Садвани, на пятом – Владимир Крамник. Шестое место у Франсиско Вальехо, седьмое – у Александра Морозевича, на восьмом – Эрнесто Инаркиев. Девятое и десятое места – у Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.

«Очень рад приглашению в этот потрясающий турнир с участием таких звезд, как Владимир Крамник, Сергей Карякин и других сильнейших гроссмейстеров. Конечно, я доволен результатом — победа очень приятна. Борьба складывалась непросто, были тяжелые партии, но в итоге все сложилось успешно. Большое спасибо организаторам – чувствовалась забота об игроках, все прошло на самом высоком уровне», – отметил победитель турнира Владислав Артемьев.

«Это был действительно выдающийся турнир. Все было организовано безупречно: и проведение игр, и условия для гроссмейстеров. Принимать участие в таком событии стало сплошным удовольствием. Большое спасибо за приглашение и, надеюсь, до скорых встреч!», – отметил Сергей Карякин.

Все участники турнира отметили высокую организацию игр, теплую атмосферу на соревнованиях и сильнейший состав игроков.

«Мы долго работали над этим проектом, и эта работа оказалась не менее азартной и интересной, чем сама игра в шахматы. Большое спасибо гроссмейстерам, нашим партнерам и всей команде, которая трудилась над созданием турнира с большим энтузиазмом», — отметила директор по маркетингу и медиа Crocus Group Елена Петрова.

«Прошедший турнир стал большим праздником для всех: и для самих участников, и для многочисленных зрителей и поклонников шахматного спорта. Уверен: многим это событие запомнится на всю жизнь. Желаю шахматным звездам и нашим юным шахматистам больших успехов и блестящих результатов в любимой игре», – отметил основатель Русской шахматной школы Антон Кузин.

В турнире среди юных шахматистов высочайший класс игры продемонстрировал десятилетний Матфей Юрасов, которому на сеансе одновременной игры удалось обыграть и победителя взрослого турнира Владислава Артемьева, и чемпиона мира по быстрым шахматам Сергея Карякина.

«Я очень рад участию в таком большом турнире наравне с известными гроссмейстерами. По поводу партии с Сергеем Карякиным я думал, что если мне очень повезет, я сыграю вничью. Играл я хорошо, а где-то в середине Сергей ошибся, и у меня появилось преимущество. Большое спасибо за такую возможность», – отметил победитель детского турнира Матфей Юрасов.

В группе до 9 лет первое место занял Лука Тыртышников, второе – Николай Шевяков, третье – Лев Соболев. Среди девочек лучший результат показала Илиана Масаева, второе место заняла София Суворова и третье Ульяна Демина.

В группе до 11 лет победителем стал Матфей Юрасов, на втором месте – Вадим Стариков, на третьем – Дмитрий Савенко. Среди девочек первое место заняла Ульяна Голофаст, второе Диана Аминова и третьей стала Татьяна Студитская.

В группе до 13 лет на первом месте Максим Иванников, на втором – Семен Новожилов, на третьем – Дмитрий Руденко. Среди девочек победу одержала Екатерина Чистова, на втором месте – Мария Герасимова, на третьем – Полина Савка.

В группе до 15 лет победил Максим Чертков, второе место заняла Ирен Люцингер, которая получила приз победителя среди девушек в этой категории, третьим стал Давид Полевой. Среди девочек на втором – Ульяна Кусакина, на третьем – Алена Демина.

Главным судьей турнира выступил международный арбитр Артем Ахметов. Турнир комментировал гроссмейстер и самый популярный комментатор шахмат на русском языке Сергей Шипов. Партии детского турнира на официальном сайте chessstars.ru комментировали гроссмейстеры Мария Фоминых и Ниджат Абасов.

Торжественная церемония награждения гроссмейстеров и ужин по случаю закрытия турнира прошли в японском ресторане KAI. Победители турнира, помимо основных наград, получили наборы «Шахмат Карпова», которые производятся под брендом многократного чемпиона мира Анатолия Карпова и не имеют аналогов в мире. Победителю главного турнира «Шахматные звезды» достался эксклюзивный комплект «Непобедимые», а победителям детского турнира в четырех возрастных группах – шахматы «Гроссмейстерские».

За ходом турнира зрители следили с помощью трансляции на большом экране в ТРК VEGAS и онлайн – в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

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