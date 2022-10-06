Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля возле башен «Москва-Сити»
В Москве загорелся автомобиль, припаркованный возле башен «Москва-Сити». Об этом 6 октября сообщили очевидцы происшествия.
По их словам, огонь охватил машину после хлопка. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.
В настоящее время на месте работают экстренные службы, пожар удалось оперативно потушить.
Информация о пострадавших уточняется.
В конце сентября горящий грузовик заблокировал движение транспорта на внешней стороне МКАД в районе автовокзала «Южные ворота». Пожар ликвидировали, пострадавших не было.