Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля возле башен «Москва-Сити»

В Москве загорелся автомобиль, припаркованный возле башен «Москва-Сити». Об этом 6 октября сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, огонь охватил машину после хлопка. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, пожар удалось оперативно потушить.

Информация о пострадавших уточняется.

В конце сентября горящий грузовик заблокировал движение транспорта на внешней стороне МКАД в районе автовокзала «Южные ворота». Пожар ликвидировали, пострадавших не было.