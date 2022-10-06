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Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля возле башен «Москва-Сити»

Автомобиль загорелся возле башен «Москва-Сити»
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Фото: IZ.RU
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В Москве загорелся автомобиль, припаркованный возле башен «Москва-Сити». Об этом 6 октября сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, огонь охватил машину после хлопка. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, пожар удалось оперативно потушить.

Информация о пострадавших уточняется.

В конце сентября горящий грузовик заблокировал движение транспорта на внешней стороне МКАД в районе автовокзала «Южные ворота». Пожар ликвидировали, пострадавших не было.

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