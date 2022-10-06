Медведев призвал заставить Запад «просить о пощаде» в экономическом сражении

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал новый пакет антироссийских санкций «идиотской затеей», напомнив, что российская экономика демонстрирует жизнеспособность в условиях санкций. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале 6 октября.

По его словам, Запад намерен идти против России до конца, поэтому взывать его к благоразумию бесполезно и не нужно.

«Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией», — считает Медведев.

Он также сравнил антироссийские санкции с кругами ада. Так, по словам Медведева, «адские санкции» пошли на восьмой круг.

«Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы ещё есть. Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для «назначенного грешника» – дело пустое. И дорогостоящее», — отметил зампред.

Он также напомнил, что Россия давно живет в условиях ограничений, а экономика страны показывает «приличную жизнеспособность». Так, по словам Медведева, инфляция в РФ постепенно замедляется, упав с пикового значения в 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре, а в конце года показатель может дойти до уровня 12%.

Более того, по данным Евростата, в еврозоне наблюдается рекордная за последние десятилетия инфляция – более 9%, отметил Медведев. Он указал на то, что в Эстонии инфляция выросла на 22,2% в годовом выражении, в Литве – на 21,1%, в Латвии – на 20,8%, в Чехии – на 17,3%. И эти двузначные антирекорды далеко не предел, считает Медведев.

По его мнению, в ближайшие 12 месяцев Европе грозит наступление рецессии, однако для США итоги будут менее катастрофическими, но также принесут «тяжелые последствия».

Ранее в четверг Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. В частности, он включает законодательную основу, которая позволяет определить потолок цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Ценовой лимит будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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