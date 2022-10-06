Авербух рассказал о самочувствии Тарасовой

Серебряный призер Олимпийских игр и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух в четверг, 6 октября, рассказал о состоянии здоровья заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которой ранее пришлось обратиться за медицинской помощью.

«Мы переживаем. Татьяна Анатольевна собиралась приехать на съемку, но вчера вечером позвонила и сказала, что почувствовала себя неважно. Сегодня утром подтвердила, что на съемку не приедет», — сказал Авербух в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Он отметил, что 75-летней Тарасовой не ставят тяжелых диагнозов, у нее отмечаются головные боли и повышенное давление. По словам Авербуха, состояние заслуженного тренера могло ухудшиться на фоне переживаний из-за нового сезона шоу.

«Для нее это была мотивация, она звонила и спрашивала, когда всё будет. Может быть, перенервничала. Татьяна Анатольевна недавно комментировала фигурное катание, она в строю. Надеюсь, что это не что-то серьезное. Утром была в клинике, а сейчас дома», — добавил Авербух.

Сообщения о госпитализации Тарасовой появились ранее в этот день. Однако, как узнали «Известия», врачи приехали на вызов к Тарасовой накануне днем и пробыли с ней около часа. Тренер жаловалась на головные боли, при этом от госпитализации отказалась.

По предварительной информации, у нее диагностирован синдром вертебробазилярной недостаточности.