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Эксперт объяснила присуждение Нобелевской премии по литературе Анни Эрно

Эксперт Ефремова объяснила присуждение Нобелевской премии по литературе Анни Эрно
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Фото: REUTERS/Francesca Mantovani-editions Gallimard
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Объяснить присуждение Нобелевской премии по литературе автору автофикциональных романов «Женщина», «Годы», «Обыкновенная страсть» Анни Эрно можно разгоретостью феминистской повестки. Это отметила обозреватель «Известий» Дарья Ефремова 6 октября.

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В качестве подтверждения тому она напомнила об экранизации самого известного романа писательницы «Событие». Фильм французского режиссера Одри Диван, поставленный по книге Эрно, был удостоен«Золотого льва» на 78-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2021 года и рассказывает о студентке, узнавшей о беременности и вставшей перед выбором, делать аборт или нет.

«Анни Эрно пишет экзистенциальную, жесткую, ранящую и совершенно не сентиментальную прозу о себе и таких как она. Ее сквозная героиня — красивая европейская женщина традиционной ориентации и взглядов — кажется заложницей социального выбора, однако на поверку выбора у нее никогда не было и нет», — отметила обозреватель.

Художественный посыл Эрно напоминает уэльбековский, указала Ефремова.

«Современная социальность — оборотная сторона жесткого патриархального мироустройства, обрекающего человека на одиночество, оторванность от корней, глобальный конфликт с собственным естеством и нравственностью. Феминизм — титановый панцирь, нужный разве для того, чтобы тебя не съели», — добавила обозреватель.

По ее мнению, присуждая Нобелевскую премию Эрно, комитет премии хотел обратит внимание на то, что «как бы мир ни сходил с ума, буржуазная традиционная Европа остается главной авансценой человеческих трагедий».

«Французы перекодируют англосаксонскую схему успеха — показывая ее гладиаторской ареной, калечащей судьбы и тела», — заключила она.

О том, что лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год названа французская писательница Анни Эрно, стало известно 6 октября. Автор получила премию за мужество и точность, «с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти».

Эрно родилась 1 сентября 1940 года. Первый ее роман «Пустые шкафы» был опубликован в 1974 году, всего изданы больше 20 книг писательницы. В них отражены темы взросления, брака, аборта и онкологии.

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