Эксперт объяснила присуждение Нобелевской премии по литературе Анни Эрно

Объяснить присуждение Нобелевской премии по литературе автору автофикциональных романов «Женщина», «Годы», «Обыкновенная страсть» Анни Эрно можно разгоретостью феминистской повестки. Это отметила обозреватель «Известий» Дарья Ефремова 6 октября.

В качестве подтверждения тому она напомнила об экранизации самого известного романа писательницы «Событие». Фильм французского режиссера Одри Диван, поставленный по книге Эрно, был удостоен«Золотого льва» на 78-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2021 года и рассказывает о студентке, узнавшей о беременности и вставшей перед выбором, делать аборт или нет.

«Анни Эрно пишет экзистенциальную, жесткую, ранящую и совершенно не сентиментальную прозу о себе и таких как она. Ее сквозная героиня — красивая европейская женщина традиционной ориентации и взглядов — кажется заложницей социального выбора, однако на поверку выбора у нее никогда не было и нет», — отметила обозреватель.

Художественный посыл Эрно напоминает уэльбековский, указала Ефремова.

«Современная социальность — оборотная сторона жесткого патриархального мироустройства, обрекающего человека на одиночество, оторванность от корней, глобальный конфликт с собственным естеством и нравственностью. Феминизм — титановый панцирь, нужный разве для того, чтобы тебя не съели», — добавила обозреватель.

По ее мнению, присуждая Нобелевскую премию Эрно, комитет премии хотел обратит внимание на то, что «как бы мир ни сходил с ума, буржуазная традиционная Европа остается главной авансценой человеческих трагедий».

«Французы перекодируют англосаксонскую схему успеха — показывая ее гладиаторской ареной, калечащей судьбы и тела», — заключила она.

О том, что лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год названа французская писательница Анни Эрно, стало известно 6 октября. Автор получила премию за мужество и точность, «с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти».

Эрно родилась 1 сентября 1940 года. Первый ее роман «Пустые шкафы» был опубликован в 1974 году, всего изданы больше 20 книг писательницы. В них отражены темы взросления, брака, аборта и онкологии.