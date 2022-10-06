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Гросси анонсировал увеличение числа экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Гросси анонсировал увеличение числа экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС с двух до четырех
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссии заявил, что организация планирует увеличить с двух до четырех число своих экспертов на Запорожской АЭС, пишет 6 октября Reuters.

Стоп машине: когда работа Запорожской АЭС может быть возобновлена
И снизит ли остановка станции риски новой ядерной катастрофы

При этом, по данным журналистов, Гросси отказался признавать АЭС российским объектом. Накануне глава МАГАТЭ направился в Киев, где планирует обсудить ситуацию вокруг АЭС.

Запорожская АЭС неоднократно подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 1 октября Гросси выразил глубокую обеспокоенность неоднократными взрывами наземных мин рядом с ЗАЭС. Однако еще ни разу прямо МАГАТЭ не заявляло, что удары наносят ВСУ. В Москве указали, что агентство находится под давлением стран Запада.

В начале сентября на станции побывала миссия агентства во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Специалистам представили доказательства и свидетельства постоянных провокаций и обстрелов со стороны Украины. Основная часть участников миссии покинула ЗАЭС, для постоянного наблюдения на станции остались два представителя МАГАТЭ.

4 октября президент России Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, подписав соответствующий указ. Кабмину РФ до 2028 года необходимо установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности АЭС.

30 сентября в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. Российская сторона многократно отмечала, что действия украинских военных могут привести к ядерной аварии. Объекты станции уже несколько раз были повреждены. Из-за действий ВСУ в сентябре работа станции была полностью приостановлена.

РФ начала 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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