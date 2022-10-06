Минпромторг предложил оказывать господдержку утилизации транспорта

Минпромторг предложил изучить возможность господдержки утилизации старого транспорта и оборудования для поддержки сбора лома. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный проект стратегии развития металлургической промышленности России до 2030 года.

«Для повышения эффективности ломосбора необходима проработка вариантов государственной поддержки утилизации вышедших из эксплуатации судов, транспортных средств и оборудования», — говорится в документе.

Там также отмечается, что высокие затраты на переработку металлолома в труднодоступных регионах препятствуют тому, чтобы использовать вторичные ресурсы более эффективно.

В стратегии подчеркивается, что необходимо сохранить возможность отправлять металлолом на экспорт, в частности, из Калининградской области, так как его переправка на внутренний рынок может оказаться экономически нецелесообразной.

Ранее, в апреле 2022 года, президент России Владимир Путин заявил о необходимости обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки.

3 февраля Путин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова дать поручение Минпромторгу проработать идею перезапуска программы автомобильной утилизации в РФ. В свою очередь, Белоусов отметил, что такая программа уже была, она принесла определенные результаты и предложил возобновить ее, учитывая прошлые ошибки.

Первая госпрограмма утилизации автомобилей действовала в 2010–2011 годах, тогда утилизировались легковые автомобили и LCV старше 10 лет, в обмен их владельцы получали сертификат на скидку в 50 тыс. рублей для покупки нового автомобиля по списку моделей, утвержденному Минпромторгом. В сентябре 2014 года программа была возобновлена и, с учетом продления в 2015 году, безостановочно действовала 16 месяцев.