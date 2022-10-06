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Минпромторг предложил оказывать господдержку утилизации транспорта

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Минпромторг предложил изучить возможность господдержки утилизации старого транспорта и оборудования для поддержки сбора лома. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный проект стратегии развития металлургической промышленности России до 2030 года.

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«Для повышения эффективности ломосбора необходима проработка вариантов государственной поддержки утилизации вышедших из эксплуатации судов, транспортных средств и оборудования», — говорится в документе.

Там также отмечается, что высокие затраты на переработку металлолома в труднодоступных регионах препятствуют тому, чтобы использовать вторичные ресурсы более эффективно.

В стратегии подчеркивается, что необходимо сохранить возможность отправлять металлолом на экспорт, в частности, из Калининградской области, так как его переправка на внутренний рынок может оказаться экономически нецелесообразной.

Ранее, в апреле 2022 года, президент России Владимир Путин заявил о необходимости обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки.

3 февраля Путин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова дать поручение Минпромторгу проработать идею перезапуска программы автомобильной утилизации в РФ. В свою очередь, Белоусов отметил, что такая программа уже была, она принесла определенные результаты и предложил возобновить ее, учитывая прошлые ошибки.

Первая госпрограмма утилизации автомобилей действовала в 2010–2011 годах, тогда утилизировались легковые автомобили и LCV старше 10 лет, в обмен их владельцы получали сертификат на скидку в 50 тыс. рублей для покупки нового автомобиля по списку моделей, утвержденному Минпромторгом. В сентябре 2014 года программа была возобновлена и, с учетом продления в 2015 году, безостановочно действовала 16 месяцев.

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