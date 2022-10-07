Бег на место

Министерство обороны призывает 300 тыс. резервистов. Почти столько же уезжает из России от мобилизации. Люди, которые спокойно существовали, пока можно было смотреть на происходящее по телевизору и знать, что эта ситуация их не коснется. И вдруг она пришла в их квартиры.

Ну что же. Покинувшие страну были рождены в капиталистической России, где на самом верху была их частная жизнь, их частные деньги, их частный успех. А Родина, общество — где-то в самом низу пирамиды. Многие из них кричали на площадях в 2011-м: «Дайте гражданское общество». Теперь оказывается, что это было общество отдельных граждан, объединенных желанием заставить большинство принимать их личные тяготы и желания как святыню.

Но ведь и те, кто был призван, тоже никогда не жили в другой стране. 30–35 лет — средний возраст мобилизованных. Они росли и мужали в последние 20 лет нашего века. Они из той же общей российской кастрюли.

Как получилось, что люди одного поколения, с похожими житейскими устоями вдруг разделились на тех, кто уезжает воевать, и тех, кто уезжает из России? Конечно, мы не знаем всё до процента — просто хочется верить, что людей, готовых бороться, намного больше, чем тех, кто сбежал. Но почему?

Да, в ходе мобилизации были допущены ошибки — и такие, что на них пришлось обратить внимание президенту. Не исключено, что они могли дать повод задуматься об отъезде даже тем, кто всегда был лоялен к своей стране.

Да, среди этих тысяч уехавших есть разные люди. Есть те, про кого можно сказать — человек повел себя как откровенный предатель. Но есть и те, в ком сработал инстинкт. Те, кто элементарно испугался и уже не видит перед собой ничего, кроме дороги, по которой бежит.

Но все ли бежали только от мобилизации? Может быть, она стала только крайней причиной их паники, тем, что сдвинуло их с места? Может быть, основной страх был в другом, в чем-то, что не поддается быстрому торопливому пониманию бегущего человека?

Сейчас в соцсетях патриотические юзеры очень любят цитировать отрывок из «Бега» Булгакова. Про тех, кто бежал из революционной Одессы на Запад. Про седоватых банкиров, дельцов, домовладельцев, купцов, адвокатов, общественных деятелей, журналистов, кокоток, актрис императорских театров и так далее. Да, среди тех, кто уехал в марте 2022-го, и тех, кто уехал в сентябре, были и те и другие. Но ведь Булгаков писал про людей, чей образ жизни и дела совсем не сочетались с революцией. А разве сейчас намечается революция? Нет. Уехали люди, привыкшие получать деньги за не очень большой физический труд. Уехал креативный класс. А вот седоватые банкиры, либеральные журналисты, кокотки, актрисы императорских театров и прочие… они в большинстве остались. Потому что Россия как была капиталистической страной, так ею и будет. Нет никаких краснознаменных большевиков, нет партии, нет идеологии.

Жизнь общества не меняется. Речь о том, мобилизован ты или нет. А в остальном всё то же самое — кредиты, слабая зарплата у большинства, богатые и бедные, дорогая одежда и дешевая. Ничего не меняется.

Тут впору спросить: а почему тогда другие 300 тыс. пошли на фронт? За интересы седоватых банкиров? За кокоток? За «Северный поток – 2»? И это уже не укладывается в привычную нам систему координат.

И уехавшие, и мобилизованные ставят перед нами один вопрос: готовы ли вы рискнуть своим здоровьем и даже жизнью ради здоровья и жизни других людей? Тех, с которыми у вас ни родственных, ни дружеских, ни каких-либо еще связей.

Кроме общего языка, общей истории и общей культуры.

Язык, история и культура и являются мерилом ответственности. Когда твой противник против твоего языка, против твоей истории и культуры, когда он отрицает то, что раньше было общим, — он действительно враг.

Язык, история и культура — то, что нельзя потратить или пустить в дело. В отличие от денег, автомобилей, смартфонов. Они были до нас. И, надеюсь, будут после нас. И когда политики говорят, что нам нужна особая идеология, которая освободит народ от влияния Запада, придаст нам общее направление, мы забываем, что у каждого народа, объединенного границами, своей историей и культурой, всё это уже есть.

После революции большевики были убеждены, что скоро весь мировой рабочий класс встанет на борьбу и границы рухнут. Оказалось, что нет. Оказалось, что язык, история и культура владеют народами куда как в большей мере, чем Маркс и его видение будущего. Чем идеология, демократия или свободный рынок. Чем монархия или республика. И даже религия. Чем высказывания звезд — например, Аллы Пугачевой про холопов, ставших рабами.

Всё это чистой воды моралите, объяснение своего страха. Боязни стать жертвой ради своих. Или пожертвовать своими ради себя.

Автор — ведущий программы «Добров в эфире» на канале РЕН ТВ

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