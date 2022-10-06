Минфин США подтвердил планы по введению потолка цен на нефть из РФ

США вместе со своими союзниками и партнерами намерены окончательно доработать и реализовать инициативу по введению потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила в четверг, 6 октября, министр финансов США Джанет Йеллен в ходе выступления в Вашингтоне.

«Наша коалиция намерена доработать и реализовать [ограничение цен на российскую нефть», — отметила министр. Трансляция ее выступления велась на странице ведомства в Twitter.

По словам Йеллен, ограничение направлено на поступление нефти из России на мировые рынки по низким ценам, выгодным для стран со среднем и низким уровнем дохода.

Также она добавила, что мера якобы должна повлиять на снижение доходов РФ.

Ранее в четверг вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Москве необходимо юридически оценить содержание восьмого пакета антироссийских санкций Брюсселя, прежде чем говорить о сроках введения ответных мер.

В этот же день Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. В частности, он включает законодательную основу, которая позволяет определить потолок цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Ценовой лимит будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

22 сентября Йеллен указала, что отказ Европы от российских энергоносителей грозит континенту суровой зимой. Но запланированное Западом ограничение цен на российскую нефть уже работает.

По ее словам, Россия теперь должна предлагать Китаю и Индии «огромные скидки», чтобы сбывать куда-нибудь свою нефть. Так, по ее мнению, проявляется эффект от санкций.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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