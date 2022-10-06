Военкор «Известий» показал удары артиллерии по позициям ВСУ у Артемовска

Военкор «Известий» Денис Кулага стал свидетелем ночной работы российской артиллерии по позициям ВСУ в районе Артемовская.

Как рассказал журналист, ночная фаза работы — самая сложная. Днем ВСУ, по его словам, стараются не высовываться, однако ночью пытаются выступать на отбитые у них позиции.

«И вот здесь свое слово берут сразу и реактивная артиллерия, и ствольная артиллерия. Также с воздуха прикрывает наша авиация», — рассказал Кулага.

Съемочная группа увидела, как пехота запрашивает огонь сразу по нескольким направлениям. Одно из них — поселок Отрадовка, который пока контролируется ВСУ.

В укрытие бойцы переходят лишь после того, как весь боекомплект со своих позиций отстрелян.

Ранее 6 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на артемовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево. Уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за ударов украинских военных и роста числа угроз для РФ.

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