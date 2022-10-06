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Эксперты объяснили повышение ставок по ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Повышение ставок рядом банков по ипотечным кредитам в России обусловлено стремлением кредитных организаций минимизировать риски в условиях экономической неопределенности, считает главный финансовый директор ГК «КОРТРОС» Егор Косарев.

«Ряд банков действительно начали повышать ставки, при этом, в основном, это касается рыночных программ на первичное и вторичное жилье», — заявил он.

В группе компаний «Первый Трест» рассказали, что не все застройщики почувствовали изменения в связи с этим. В пресс-службе ГК также пояснили, что увеличение ставок в первую очередь связано с рисками, которые видят банки во внешних факторах, среди которых — нестабильная ситуация на рынке труда.

«Всё это в свою очередь ведет не только к повышению ставок, но и ужесточению требований к заемщикам и повышению процента отказов в одобрении ипотечных кредитов», — подчеркнули в компании.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, которую цитирует РБК, «многие банки ожидают роста ставок в ближайшее время ввиду усилившегося риска неопределенности в экономике, а также по причине некоторого роста стоимости фондирования в сентябре текущего года».

Главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян считает, что дальнейшее повышение ставок связано, в частности, с ростом доходности по облигациям федерального займа. «Разрыв между доходностью ОФЗ и ключевой ставкой объясняется тем, что доходность государственных бумаг отражает не только стоимость денег в экономике, но и кредитные риски, вызванные в том числе и неэкономическими факторами. Так, доходность ОФЗ является более надежным индикатором стоимости ресурсов для ипотечных кредитов», — объяснила эксперт. Она добавила, что сейчас динамика по ключевой ставке и доходности ОФЗ находится в разнонаправленных трендах, и в будущем это может привести к тому, что еще большему числу банков придется повышать ставки.

За последние две недели ряд банков, включая МКБ, «Зенит», Альфа-Банк, «Уралсиб», увеличил процентные ставки по ипотеке. Рост составил от 0,1 п.п. до 2 п.п. В Сбербанке и ВТБ пока таких изменений не произошло.

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