Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю
Мир
В Сирии начались боестолкновения после высадки десанта США
Мир
Минфин США подтвердил планы по введению потолка цен на нефть из РФ
Мир
Reuters узнало о подготовке странами ЕС «коридора цен» на газ
Армия
Истребители ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Мир
СМИ сообщили о сильных взрывах в Киеве из-за учений для саперов
Мир
Посла РФ в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам
Происшествия
Школьница получила ранения в результате удара ВСУ по Херсону
Мир
Экс-советник Трампа указал на желание США видеть РФ в НАТО
Мир
Байден допустил возможность встречи с Путиным на саммитах G20 или АТЭС
Экономика
Saudi Aramco снизила цены на нефть для Европы и повысила для США

Американист назвал темы переговоров в случае встречи Путина и Байдена на G20

Американист Дудаков дал прогноз на возможную встречу Путина и Байдена на G20 или АТЭС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден на саммитах G20 или АТЭС могут обсудить ситуацию на Украине. Об этом 6 октября «Известиям» сказал политолог-американист Малек Дудаков.

Демократическая братия: сможет ли Байден остаться на второй срок
И кто еще в США претендует на президентское кресло

Ранее в этот день президент США заявил, что допускает возможность встречи с российским коллегой.

«Если встречи произойдут, и не просто кулуарах, а двусторонний какой-то диалог, то могут обсуждаться только Украина и ситуация, связанная с украинским конфликтом, и то, как Россию и США можно привести к взаимовыгодной сделке по вопросам безопасности на Украине и в целом в Восточной Европе», — сказал Дудаков.

При этом политолог выразил мнение, что встречи, если и произойдут, то вряд ли «закончатся чем-то существенным».

«Нужно понимать, что не исключил это не значит, что встречи состоятся. Очевидно, что просто администрация Байдена не согласовала этот момент, и не знает точно, будут или не будут эти встречи. <…> Западная сторона пока что не показывает своего желания идти на такие переговоры, поэтому, я не думаю, что они могут чем-то закончиться существенным», — сказал он.

Также Дудаков предположил, что лидеры двух стран могут обсудить ядерную программу, вопросы экологического плана, то эти темы всё же отходят на второй план, уступая место ситуации на Украине.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что для планирования будущих контактов на высшем уровне понадобится осознание Вашингтоном того, что с Москвой можно говорить на основе взаимной выгоды и уважения.

Последние на сегодняшний момент переговоры Путина и Байдена состоялись в онлайн-формате в декабре 2021 года. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длилась порядка двух часов. В Кремле заявили, что онлайн-встреча президентов носила откровенный и деловой характер.

В ходе разговора обсуждались ситуация на Украине, расширение НАТО на восток, ситуация в Афганистане, иранская ядерная программа, кибербезопасность и вопрос двусторонних отношений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022