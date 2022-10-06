Американист назвал темы переговоров в случае встречи Путина и Байдена на G20

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден на саммитах G20 или АТЭС могут обсудить ситуацию на Украине. Об этом 6 октября «Известиям» сказал политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее в этот день президент США заявил, что допускает возможность встречи с российским коллегой.

«Если встречи произойдут, и не просто кулуарах, а двусторонний какой-то диалог, то могут обсуждаться только Украина и ситуация, связанная с украинским конфликтом, и то, как Россию и США можно привести к взаимовыгодной сделке по вопросам безопасности на Украине и в целом в Восточной Европе», — сказал Дудаков.

При этом политолог выразил мнение, что встречи, если и произойдут, то вряд ли «закончатся чем-то существенным».

«Нужно понимать, что не исключил это не значит, что встречи состоятся. Очевидно, что просто администрация Байдена не согласовала этот момент, и не знает точно, будут или не будут эти встречи. <…> Западная сторона пока что не показывает своего желания идти на такие переговоры, поэтому, я не думаю, что они могут чем-то закончиться существенным», — сказал он.

Также Дудаков предположил, что лидеры двух стран могут обсудить ядерную программу, вопросы экологического плана, то эти темы всё же отходят на второй план, уступая место ситуации на Украине.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что для планирования будущих контактов на высшем уровне понадобится осознание Вашингтоном того, что с Москвой можно говорить на основе взаимной выгоды и уважения.

Последние на сегодняшний момент переговоры Путина и Байдена состоялись в онлайн-формате в декабре 2021 года. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длилась порядка двух часов. В Кремле заявили, что онлайн-встреча президентов носила откровенный и деловой характер.

В ходе разговора обсуждались ситуация на Украине, расширение НАТО на восток, ситуация в Афганистане, иранская ядерная программа, кибербезопасность и вопрос двусторонних отношений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля.

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