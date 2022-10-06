Юрист оценил действия руководства Большого театра на фоне скандала с артистами

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов 6 октября прокомментировал «Известиям» информацию о скандале в Большом театре.

По данным источника портала tvcenter, ведущих артистов театра массово отстранили от спектаклей, заменив их вторыми составами. Это произошло после того, как актеры выступили в Ташкенте по приглашению Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Как отметил юрист, регулирование труда творческих работников, в том числе коллективов театров и концертных организаций имеет свои особенности. Так, часть норм трудового законодательства на них не распространяется просто в силу того, что они работают не по трудовому договору, а по контракту.

«При составлении контракта обычно четко прописываются условия предоставления артистам выходных дней и отпусков. Кроме того, таким контрактом могут устанавливаться особые условия, допускающие повышенную дисциплинарную (вплоть до расторжения контракта) и материальную ответственность за нарушения и даже ограничиваться права (естественно, такие ограничения не должны противоречить Конституции)», — указал Горбунов.

По его словам, в контракте может быть указано положение о том, что артист обязан уведомлять о своем отбытии или выступлении в другой организации или обязан получить соответствующее разрешение от руководства организации. В качестве меры ответственности за нарушение такого положения может быть предусмотрено отстранение от выступлений.

«В случае, если артисты считают свои права нарушенными, они вполне могут обжаловать решение руководства театра в том числе и в судебном порядке и тогда уже суд будет решать, имели ли место основания для принятия таких решений со стороны театра и в целом, насколько соответствуют положения контракта закону (если, конечно, такое требование будет заявлено истцами)», — добавил специалист.

Согласно информации анонимного источника, на требования зрителей прояснить ситуацию с отстранением артистов руководство Большого театра не отвечает. На этом фоне зрители якобы массово сдают билеты.

В январе участники спектакля «Двенадцатая ночь, или Всё что угодно» в Театре Ермоловой приняли решение прекратить репетиции и отменить премьеру из-за скандала. Речь идет разногласиях между худруком театра Олегом Меньшиковым и режиссером Олегом Долиным. По словам Долина, его отстранили от работы постановкой «по непонятным ему до конца причинам». Худрук в свою очередь заявил, что режиссер отказался от предложенных ему компромиссов.