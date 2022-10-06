Автомобиль сбил девочку на самокате на пешеходном переходе в Москве

Водитель автомобиля сбил человека на самокате на пешеходном переходе на улице Зверинецкая в столичном районе Соколиная Гора в Москве. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в четверг, 6 октября.

«На улице Зверинецкая в районе д. 30/6 произошло ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего пешеходный переход на самокате. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в тексте.

В пресс-службе дептранса напомнили, что, выходя на пешеходный переход с велосипедом или самокатом, необходимо спешиться и везти их рядом. При этом водителей призвали быть более внимательными вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов, передает агентство городских новостей «Москва».

По информации ГИБДД, в аварии пострадала 13-летняя девочка. Пострадавшую госпитализировали с предварительным диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга».

По факту случившегося проводится административное расследование.

Ранее в этот день уголовное дело было возбуждено в отношении водителя автомобиля, который сбил насмерть мальчика в городском округе Солнечногорск Московской области. Водитель задержан, пишет «Москва 24».

2 октября в Москве автомобиль сбил человека на самокате, а затем протаранил фонарный столб.

ДТП произошло на дублере Щелковского шоссе. Примечательно, что самокатчик пересекал дорогу на красный свет. В этот момент его сбил автомобиль. Затем машину занесло, и она врезалась в мачту освещения.