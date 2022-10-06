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Мужчина пострадал в ДТП с участием грузовика в Иркутской области

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В Усольском районе Иркутской области в результате столкновения грузовика и легковушки пострадал мужчина. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Авария произошла днем 6 октября на 830-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Пострадавшего мужчину доставили в больницу, о его состоянии информации нет.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

На прошлой неделе на дорогах Иркутской области зафиксировали 33 аварии с пострадавшими. Погибли семь человек, еще 32 получили травмы различной степени тяжести.

Одно из смертельных ДТП случилось 27 сентября на федеральной трассе «Байкал» в Шелеховском районе. Грузовой автомобиль насмерть сбил мужчину. Известно, что в момент ДТП пешеход пытался перейти дорогу в непредусмотренном для этого месте.

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