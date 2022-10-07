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Без лишнего шума

Бывшая фигуристка Беттина Попова — о кодексе этики в российском фигурном катании
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На днях в нашем фигурном катании появился свой кодекс этики. Руководство федерации фигурного катания России (ФФККР) озаботилось тем, что вокруг нашего вида спорта явный избыток скандалов, новостей не совсем спортивного характера. И решило действовать. В кодексе весьма подробно прописаны правила поведения судей, спортсменов, тренеров — как во время соревнований, так и свободное от них время. Кто-то, почитав документ, посчитал, что он излишне радикально регламентирует возможность спортсменов и тренеров высказываться, а СМИ — с ними общаться.

Я слышала, что работали над кодексом долго, была комиссия, рассматривали разные варианты, шли долгие обсуждения. Поэтому я, конечно же, с ним сразу ознакомилась.

Начнем с главного. Он не запрещает мне общаться со СМИ и высказываться. Просто нужно будет более тщательно продумывать ответы.

Вообще сама по себе идея замечательная. Заранее обговорить правила поведения на стартах спортсменов и тренеров выглядит правильной задачей. Всем участникам нужно четко понимать свои права и обязанности. У нас очень серьезный вид спорта, крайне популярный. Так что не вижу ничего плохого в том, чтобы грамотно и правильно регламентировать общение в фигурном катании.

А вот какая будет реализация этого кодекса на практике, мы увидим уже в процессе. Понятное дело, что могут быть перегибы. Важно дождаться момента, когда положения этого кодекса начнут применять на практике. Посмотреть, как будут разбираться инциденты. Не думаю, что будут штрафы спортсмену за то, что он рассказал о своих дальнейших соревновательных планах. Всем они и так известны, и в этом нет никакой гостайны.

Конечно, в кодексе есть пункты, которые можно трактовать по-разному. Например, обязанность «не распространять конфиденциальную информацию относительно других участников, тренеров, соперников». Но «конфиденциальная информация» — очень размытое понятие. И что под ним будет понимать Комитет по этике ФФККР, опять же покажет только практика. Но в какой-то мере новая норма очевидно защитит спортсменов и тренерские штабы от лишнего шума и негатива.

Мне кажется, с вступлением в силу кодекса станет меньше обсуждений состояния спортсмена — как физического, так и психологического. Это правильно: есть много нюансов личного плана, которых в медийном пространстве лучше вообще не касаться. Не будет теперь вбросов о том, например, кто у нас ленивый и не тренируется.

Соглашусь, что такие новости позволяли поддерживать особый ажиотаж перед стартом. Но нужен ли он в таком виде? Не будет теперь лишнего давления на участников турниров. И на мой взгляд, это хорошо.

Я не считаю, что новостей в фигурном катании теперь не будет. Четко прописано, что с согласия пресс-атташе интервью возможны. Нужно его согласовать с федерацией, со спортсменами и тренером. Так что информация у болельщиков будет, никаких проблем. Что касается инсайдерских слухов, то у нас их и так слишком много было. Мне в этом плане нравились всегда ответы президента ФФККР Александра Горшкова. Он четко заявляет всегда, что слухи не комментирует. И это совершенно правильно.

В нашем виде спорта столько неподтвержденной информации… Если комментировать каждый слух, то будет миллион заголовков, в которых можно утонуть.

Зачастую в этом информационном потоке нет ни контекста, ни правды, ничего. Люди не понимают даже, что происходит, а уже все друг с другом переругались, особенно фанаты в комментариях. А оказалось, что это вообще был фейк.

Мне кажется, что фигурное катание в России и так на пике и поддерживать интерес к нему такими слухами точно не стоит. У нас и без того очень много острых тем, которые интересны болельщикам. Взять хотя бы проект «Ледниковый период». Уже столько лет подряд он идет по телевидению, а всё равно вызывает неподдельный интерес у зрителя. Любая новость про телешоу вызывает ажиотаж.

Так что кодекс этики точно не убьет интерес к спорту. К тому же устав только на этот сезон. Возможно, на следующий они поймут, что не все пункты кодекса работали правильно и каким-то образом его модернизируют. Корректировки и изменения возможны.

Автор — ​чемпионка Универсиады-2019, тренер, хореограф

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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