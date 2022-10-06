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Reuters узнало о подготовке странами ЕС «коридора цен» на газ

Reuters: четыре страны ЕС предложили проект «ценового коридора» на газ
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Фото: Global Look Press/Stefan Klein
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Польша, Италия, Бельгия и Греция подготовили предложение для Европейского союза (ЕС) по «динамическому ценовому коридору» на газ в попытке снизить высокие цены на энергоносители и стремительный рост инфляции. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает Reuters.

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«Коридор будет применяться ко всем оптовым сделкам, не ограничиваясь импортом из определенных юрисдикций и не ограничиваясь конкретным использованием природного газа», — говорится в документе.

Брюссель уже рассматривал подобную идею, но официального предложения еще не делал.

По данным агентства, возможность ограничения цен на газ представители стран ЕС обсудят в Праге в пятницу, 7 октября. Будет изучена возможность применения ограничения цен и возможный способ его реализации.

В документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, предлагается установить ценовой коридор на уровне, который был бы достаточно высоким, чтобы энергетический рынок внутри ЕС продолжал функционировать, и достаточно гибким, чтобы европейские страны могли по-прежнему привлекать страны-поставщики.

5 октября сообщалось, что глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в преддверии саммита в Праге направила лидерам ЕС письмо с инициативой обсудить возможный комплекс мер, необходимых для снижения цен на импортируемый газ. В частности, она предложила разработать дополнительный ценовой индекс ЕС.

Также политик указала на необходимость признать риски, которые влечет за собой ограничение цен на газ.

29 сентября ЕК выступила с новыми предложениями по установке потолка цен на газ в Европе. Отмечалось, что в числе предложений может быть введение предельных цен на газ, поступающий из России.

7 сентября фон дер Ляйен заявила, что введение потолка цен на газ РФ в Евросоюзе может произойти быстро, если будут согласованы необходимые для этого меры со странами ЕС. По ее словам, 13 государств уже не получают российский газ.

В тот же день президент РФ Владимир Путин назвал введение потолка цен на российский газ решением, которое не имеет перспектив. Он подчеркнул, что ситуация с газом на европейских рынках — это результат работы их специалистов и Европейской комиссии, в то время как Россия со своей стороны предлагала долгосрочные контракты.

Страны Европы начали отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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