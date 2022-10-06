Капитальный ремонт школы № 36 завершили в Красноярске

В Красноярске завершили капитальный ремонт школы № 36, расположенной в микрорайоне Николаевка. Открыть ее планируется в следующем году, рассказал мэр города Владислав Логинов.

«У ребят и педагогов теперь будут современные кабинеты, пищеблок и столовая, спортзал. Появилось спортивное ядро с игровыми площадками и беговой дорожкой», — цитирует градоначальника ИА KrasnoyarskMedia.

Открыть школу планируется в 2023 году, сразу после новогодних каникул. Пока что в здании идет подготовка к началу образовательного процесса.

Школу № 36 возвели в 1936-м, она является одним из старейших учебных заведений города. Капитальный ремонт длился около полутора лет.

В августе сообщалось, что в жилом районе Солнечный в Красноярске летом 2024 года планируют завершить строительство новой школы на 1,1 тыс. мест. До октября 2022 года подрядчик намерен закончить забивку свай и обустройство фундамента.