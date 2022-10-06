Saudi Aramco снизила цены на нефть для Европы и повысила для США
Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для Соединенных Штатов Америки. Об этом Bloomberg сообщает в четверг, 6 октября.
Компания подняла цены на средние и тяжелые сорта для Азии на 25 центов за баррель по сравнению с предыдущим месяцем и понизила на сверхлегкие сорта на 10 центов. Отпускные цены для Средиземноморья и Северо-Западной Европы были снижены.
При этом Saudi Aramco повысила на 20 центов цены для США, пишет REGNUM.
Страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, исходя из этого в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.
Белый дом сообщил, что президента США Джо Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов, передает RT.
На следующий день стало известно, что Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций, который включает запрет перевозок нефти из России по морю по цене выше установленного предела с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года, пишет «Ридус».
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с ноября направлено на стабилизацию нефтяного рынка.
Президент России Владимир Путин 7 сентября подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.