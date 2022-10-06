Новый светофор установили на опасном участке Р-255 в Красноярском крае

В Емельяновском районе Красноярского края установили новый светофор на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Енисей».

Светофор установили на 796-м км дороги, он сейчас работает в тестовом режиме. Это позволит определить оптимальное время работы каждой секции, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Решение об установке было принято в связи с повышенной аварийностью данного участка трассы. В 2021 году при въезде и выезде с переулка Почтовый в поселке Емельяново произошло пять ДТП с пострадавшими.

В управлении отмечают, что новый светофор поможет предотвратить столкновения машин.