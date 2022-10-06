Движение на улице Брянской в Красноярске ограничат до весны

В Красноярске до следующей весны планируют ограничат движение по улице Брянской. Об этом сообщает городская администрация.

Речь идет о проезде вдоль гаражей по улице Писарева, который автомобилисты часто используют, чтобы объехать пробки. В зимнее время, как утверждают в мэрии, движение по этому участку станет небезопасным для транспорта, поэтому его закроют.

Проезд перекроют уже с 10 октября, ограничения продлятся до 15 апреля 2023 года, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Автомобилистов просят учитывать изменения и выбирать другие объездные пути.

В августе этого года в Красноярске стартовал масштабный ремонт улицы Волжской. Работы ведутся на участке от улицы Аральской до улицы Мичурина протяженностью 1,7 км. Дорогу планируется расширить до четырех полос.