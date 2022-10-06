Минобороны России заявило о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Зайцево в ДНР

Российские войска освободили от украинских боевиков поселок городского типа Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР), ликвидировано более 120 украинских военных. Об этом 6 октября заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Артемовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты», — уточнил он.

Также были уничтожены три боевые машины пехоты.

По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Новый Комар ДНР Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 60-ти украинских солдат 56-й мотопехотной бригады армии Украины, два танка и пять единиц автомобильной техники.

В районах населенных пунктов Великое Артаково в Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница в Херсонской области российская армия уничтожила три понтонные переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Ингулец.

Ранее в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ стянули в Запорожскую область большое число оружия и людей. По его словам, активность ВСУ не снижается, хотя число потерь в рядах украинских военных растет.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска в Артемовске (Бахмуте) отступают. Возможности удерживать ранее занимаемые позиции у них нет, подчеркнул он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, Луганская Народная Республика, Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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