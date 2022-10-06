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Два корпуса Ostankino Business Park введены в эксплуатацию в Москве

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Фото: компания «Пионер»
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Девелоперская компания «Пионер» успешно прошла комплексную проверку и получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 2 и 3 бизнес-парка Ostankino. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ostankino Business Park расположен на северо-востоке Москвы, по адресу: Огородный проезд, 16/1. В пешей доступности находятся станция метро «Бутырская» и платформа МЦД-3 «Останкино». Стоимость строительства корпусов 2 и 3 Ostankino Business Park оценивается в 5 млрд рублей, а общие инвестиции в проект — 17,8 млрд рублей.

Общая площадь готовых корпусов составляет 45 тыс. кв. метров, девелопер планирует создать в них порядка 3 тыс. рабочих мест. Объекты ретейла занимают 2,6 тыс. кв. метров. Наземный паркинг бизнес-парка рассчитан на 126 машино-мест. Корпуса 2 и 3 построены в рамках первой очереди реализации проекта. Всего на территории Ostankino Business Park будет расположено шесть зданий, в которых кроме офисных помещений разместится разноформатный ретейл, а также будет открыт современный фитнес с бассейном.

Бизнес-парк занимает территорию в 5,4 га, из которых 3,6 га отданы под благоустройство. Предусмотрено создание для резидентов и посетителей бизнес-парка зон летних веранд, зон пешеходного транзита и созерцательного отдыха, а также открытой городской площади для отдыха и проведения мероприятий. На территориях рядом с корпусами выполняется освещение и озеленение с дизайнерскими малыми архитектурными формами, оборудуются велопарковки.

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