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Политолог объяснил высказывания Илона Маска об Украине

Политолог Ордуханян призвал не испытывать иллюзий относительно высказываний Илона Маска об Украине
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Американский бизнесмен Илон Маск вряд ли искренен в своих заявлениях о России и Украине. Это может быть жестом против либеральной администрации США, с которой у бизнесмена давнее противостояние. Такое мнение политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказал в четверг, 6 октября.

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3 октября миллионер опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

«Здесь не нужно лишних иллюзий: Маск — человек своей системы и своей страны, — подчеркнул Ордуханян. — Его заявления не имеют к нам никакого отношения. У Маска есть большая обида на нынешнюю либеральную администрацию, также у него существует конфликт с другим предпринимателем Марком Цукербергом. Это видно», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Ордуханян считает, что идет раскол не только политической, но и бизнес-элиты. По словам политолога, Маск является апологетом консервативных ценностей, что прослеживается в его высказываниях. При этом необходимо понимать, что прежде всего он является бизнесменом, и его риторика может измениться, как только упадет капитализация компании.

«Мы можем только гадать о его планах, но не думаю, что он захочет построить политическую карьеру. Президентом он не станет никогда, потому что родился не в США, а должности сенатора или конгрессмена для него слишком мелкие», — сказал он.

Ранее в четверг официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает план урегулирования конфликта на Украине, который предложил бизнесмен Илон Маск, как часть общественной дискуссии, сообщает телеканал «360».

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Маска, сказав, что в отличие от многих профессиональных дипломатов он пытается искать пути для достижения мира, передает НСН. При этом представитель Кремля подчеркнул, что достижение мира без выполнения условий российской стороны не будет возможным.

Референдумы по вопросу воссоединения с РФ прошли на освобожденных территориях в период с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в Донецкой Народной Республике вхождение в состав России поддержали 99,23%, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

5 октября стало известно о подписании закона о принятии новых территорий — Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей — в состав России президентом страны Владимиром Путиным.

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