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День маркетолога – 2022: история и традиции праздника

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Фото: Getty Images/Luis Alvarez
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В России 25 октября отмечают День маркетолога — праздник специалистов по продвижению товаров и услуг. Торжество хоть и является неофициальным, но охватывает довольно широкий круг людей. В 2022 году знаменательная дата приходится на вторник. «Известия» рассказывают об истории и традициях праздника.

День маркетолога – 2022: история праздника

Дата праздника была выбрана в связи с созданием 25 октября 1975 года Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР. Перед ведомством стояла задача по продвижению отечественной продукции на зарубежных рынках. Это событие положило начало развитию науки маркетинга в России и учреждению профессионального торжества.

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После распада Советского Союза традицию отмечать День маркетолога переняли и в странах СНГ — Белоруссии, Казахстане, Украине и других.

День маркетолога – 2022: традиции праздника

В честь торжества 25 октября нередко проводятся тематические конференции, лекции и семинары, специалисты обмениваются опытом и демонстрируют примеры успешных стратегий. Руководство отмечает наиболее профессиональных специалистов наградами и грамотами, выдает премии.

Помимо действующих маркетологов поздравления получают студенты профильных направлений и их преподаватели.

Некоторые издания, каналы и радиостанции готовят тематические выпуски, освещающие деятельность маркетологов, и рассказывают аудитории о самых удачных кейсах в истории продвижения товаров и услуг. Ну а дома экспертов поздравляют члены семьи и близкие.

23 октября в России праздновали День работника рекламы. Праздник был создан по инициативе владельца крупного рекламного агентства — эту историю «Известия» рассказали в своем материале. А другие торжества осени 2022 года перечислены в специальном календаре.

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