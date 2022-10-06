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Уровень Енисея повысят для возвращения грузовых судов в Красноярск с севера

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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На Красноярской ГЭС в конце октября намерены увеличить сброс воды и таким образом повысить уровень Енисея. Об этом сообщает Енисейское бассейновое водное управление.

В последние месяцы уровень воды в реке сильно упал и продолжает снижаться. Енисей обмелел, что стало серьезным препятствием для судоходства, пишет ИА KrasnoearskMedia.

В конце месяца, 25 октября, сброс воды на Красноярской ГЭС увеличат ориентировочно на 900 кубометров в секунду. В краевом центре уровень воды в Енисее поднимется примерно на 1 м. Специалисты полагают, что тогда грузовым судам хватит глубины для безопасного возвращения с северных районов края в Красноярск.

Уже 4 ноября уровень воды вернется к прежним отметкам.

Летом 2022 года в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики началось строительство Черекской ГЭС. Станция возводится на реке Черек, она станет четвертой, нижней ступенью Нижне-Черекского каскада, в который также входят Кашхатау, Аушигерская и Зарагижская станции.

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