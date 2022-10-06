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В России озвучили стоимость нового Exeed VX President Limited Edition

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Фото: Exeed
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Компания Exeed, входящая в материнскую Chery, объявила о выходе на российский рынок версии модели Exeed VX, President Limited Edition. Об этом 6 октября «Известиям» сообщила пресс-служба производителя.

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Новая комплектация флагмана бренда носит название President Limited Edition, и отличается дизайнерскими решениями в экстерьере и интерьере. Машина получила новый эксклюзивный оттенок кузова — глубокий зеленый «Эмеральд», и новый пакет отделки экстерьера в бронзовом цвете. В него окрашена немного измененная решетка радиатора. Этот же оттенок приобретут надписи Exeed и декоративная накладка на заднем бампере.

Салон внедорожника отделан коричневой кожей с контрастной строчкой. Водительское сиденье у машины регулируется в 12 направлениях. У кроссовера есть зимний пакет, который дополнен нагревательными элементами в спинках на двух рядах сидений.

Exeed VX Limited Edition оснащен автоматической подножкой. Полноприводный внедорожник комплектуется двухлитровым мотором мощностью 249 л. с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8.5 л. Стоимость автомобиля составила 5 649 900 рублей.

4 октября стало известно, что в Узбекистане хотят заняться выпуском электрических Exeed. Электроверсию китайского кроссовера Exeed TXL «засветили» на презентационном баннере, который показали на предприятии Central Asia Motors губернатору Ферганской области. Машина, дизайн которой в точности повторяет дорестайлинговый Exeed TXL, значилась на баннере под названием E-500. Кроссовер Exeed TXL на электротяге не выпускается даже в Китае, поэтому появление такой модели в производственном плане Central Asia Motors стало большой неожиданностью.

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