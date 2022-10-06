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Российская ПВО отразила атаку ВСУ ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

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Фото: РИА Новости
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Российская система противоракетной обороны (ПВО) сбила пять ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенных украинскими боевиками по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Об этом 6 октября сообщил представитель экстренных служб города.

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«В 16.05 был осуществлен обстрел района Антоновского моста, пять ракет HIMARS сбили», — цитирует его «РИА Новости».

Об ударе по объекту сообщалось ранее в этот день. О звуках взрывов в Херсоне и работе ПВО сообщал корреспондент «Известий».

Позднее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что мост не получил никаких повреждений, никто не пострадал. Он уточнил, что всего было шесть выстрелов, одна ракета упала в районе моста, остальные были сбиты.

Антоновский мост не первый раз становится объектом для ударов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, в предыдущий раз они обстреляли Антоновский мост из HIMARS 4 октября. Тогда три ракеты удалось сбить, а оставшиеся три попали в район моста. Пострадавших в результате ударов не было.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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