Названа причина обращения Татьяны Тарасовой за помощью медиков

У заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой диагностирован синдром вертебробазилярной недостаточности. Об этом 6 октября сообщил источник «Известий».

Ранее в этот день появилась информация, что 75-летняя тренер госпитализирована.

По предварительным данным, врачи приехали на вызов к Тарасовой накануне днем и пробыли с ней около часа. Тренер жаловалась на головные боли, при этом, по словам источника, от госпитализации отказалась.

В январе заслуженный тренер провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. Спортивному специалисту вызывали бригаду скорой помощи 7 января после того, как она пожаловалась на боли в животе и головную боль.