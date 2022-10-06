Названа причина обращения Татьяны Тарасовой за помощью медиков
У заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой диагностирован синдром вертебробазилярной недостаточности. Об этом 6 октября сообщил источник «Известий».
Ранее в этот день появилась информация, что 75-летняя тренер госпитализирована.
По предварительным данным, врачи приехали на вызов к Тарасовой накануне днем и пробыли с ней около часа. Тренер жаловалась на головные боли, при этом, по словам источника, от госпитализации отказалась.
В январе заслуженный тренер провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. Спортивному специалисту вызывали бригаду скорой помощи 7 января после того, как она пожаловалась на боли в животе и головную боль.