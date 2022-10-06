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Хорватский обозреватель заявил о взятии Зеленским Европы в заложники

Advance: Зеленский захлопнул дверь переговоров с РФ и фактически взял Европу в заложники
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Указ президента Украины Владимира Зеленского, в котором он законодательно закрепил отказ страны вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, фактически взял Европу в заложники. Об этом 6 октября заявил обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.

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Автор назвал этот шаг киевских властей «тревожным и воинственным».

«Зеленский тут намеренно захлопывает двери для любого рода переговоров, причем закрепляя это решение документом. Можно сказать, что таким образом он «поклялся» никогда не вести переговоры с Владимиром Путиным», — написал журналист.

Марьянович также заметил, что радикальное решение президента Украины говорит о том, что ему безразличны последствия.

При этом обязанностью Зеленского является защита своей страны, и лидер другого государства не вправе держать в заложниках всю Европу, пишет автор статьи.

По его мнению, нынешняя ситуация является опаснейшей, поскольку украинский лидер фактически отказался от любой возможности мирного решения кризиса.

«Игроки, которые априори отвергают переговоры, в итоге будут считаться виновниками трагедии, когда будут подводиться итоги», — подытожил автор публикации.

Накануне французский социальный психолог, писатель Шарль Ройзман заявил, что Зеленский после своего резкого заявления о россиянах и нежелании продолжать переговоры с Россией об урегулировании конфликта, пока страной правит действующая власть, показал исключительную болезненность своей психики и нарциссическую манию. Ройзман признался, что сейчас опасается украинского президента больше, чем любых других радикальных политиков.

Тогда же замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что отказ президента Украины от переговоров с российской стороной — неправильная позиция. Вершинин обратил внимание, что переговоры, последний раунд которых состоялся в Стамбуле, были прерваны по вине Киева. Вершинин подчеркнул, что также он не видит связи и перспектив по продовольственной сделке после заявлений Киева.

До этого, 4 октября, Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Для этого Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером.

Это произошло после того, как 30 сентября Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров об урегулировании с Москвой, пока пост президента России занимает Владимир Путин.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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