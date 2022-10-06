Народный фронт провел серию вручений премии «Команда Путина»

Педагогам из Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской и Белгородской областей, которые вели занятия под обстрелами, актер Дмитрий Харатьян вручил премию «Команда Путина». Церемония прошла в День учителя в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщили 5 октября в пресс-службе «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Помимо преподавания, педагоги также спасали детей, восстанавливали пострадавшие здания, становились волонтерами.

Награду вручили и в ряде других российских городов.

«Цель премии — отметить и поддержать людей, чьи поступки и особые человеческие качества направлены на развитие и процветание России, тех кто делает жизнь в нашей стране лучше, в том числе и подвергая себя риску», — пояснили в ОНФ.

Накануне президент РФ Владимир Путин побеседовал с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». Он заявил о необходимости укреплять суверенную систему образования и воспитания подрастающего поколения.