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Народный фронт провел серию вручений премии «Команда Путина»

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Фото: ОНФ
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Педагогам из Донецкой и Луганской народных республик, а также Харьковской и Белгородской областей, которые вели занятия под обстрелами, актер Дмитрий Харатьян вручил премию «Команда Путина». Церемония прошла в День учителя в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщили 5 октября в пресс-службе «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Помимо преподавания, педагоги также спасали детей, восстанавливали пострадавшие здания, становились волонтерами.

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Награду вручили и в ряде других российских городов.

«Цель премии — отметить и поддержать людей, чьи поступки и особые человеческие качества направлены на развитие и процветание России, тех кто делает жизнь в нашей стране лучше, в том числе и подвергая себя риску», — пояснили в ОНФ.

Накануне президент РФ Владимир Путин побеседовал с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». Он заявил о необходимости укреплять суверенную систему образования и воспитания подрастающего поколения.

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