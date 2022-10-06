Спикер Совфеда Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила украинской делегации на площадке G20 в Индонезии сесть за стол переговоров для решения внутриукраинского конфликта. Инициативу она озвучила в четверг, 6 октября.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — обратилась она к украинской стороне во время выступления на G20.

Москва открыта к переговорам по урегулированию и выступает за мирное политическое решение ситуации, добавила сенатор.

«Мы за переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров», — подчеркнула она.

Предложение Матвиенко делегация из Украины оставила без внимания.

«Потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без ее хозяев принимать какие-то решения», — пояснила спикер Совфеда журналистам.

По словам Матвиенко, это раскрывает суть происходящего на Украине.

Также политик отметила, что Россия готова остановить специальную военную операцию по защите Донбасса на своих условиях, но вошедшие в состав РФ территории уже не могут быть предметом переговоров.

В июне Матвиенко отмечала, что Россия не будет уговаривать Киев к продолжению переговоров. Она уточнила, что переговоры могут возобновиться, если власти Украины «избавятся от абсолютного внешнего управления», отмечает «Газета.Ru».

4 октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

2 октября папа римский Франциск призвал президентов России и Украины перейти к мирным переговорам. Он призвал их быть открытыми к серьезным предложениям мира.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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