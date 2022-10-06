Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, 75-летняя Татьяна Тарасова госпитализирована. Об этом 6 октября сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Не было на съемках [шоу «Ледниковый период»] сегодня, ее увезли в больницу», — цитирует источник ТАСС.

Известно, что в январе заслуженный тренер провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. Спортивному специалисту вызывали бригаду скорой помощи 7 января после того, как она пожаловалась на боли в животе и головную боль. Приехавшие на вызов медики оказали первую помощь, однако сразу госпитализировать не стали.

До этого, 22 декабря 2021 года, Тарасова также была госпитализирована в связи с недомоганием.

17 декабря 2022 года, певец Филипп Киркоров сообщая, что Тарасову госпитализировали в Москве, предложил молиться за ее здоровье и высказал надежду, что всё будет хорошо.

Последние годы Татьяна Тарасова регулярно комментирует соревнования по фигурному катанию, а также входит в жюри телешоу «Ледниковый период» на «Первом канале».