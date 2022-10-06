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Минобороны РФ: На всех направлениях ВСУ были отброшены от линии обороны российских войск

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Российские военные отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) на всех направлениях от линии обороны. Об этом 6 октября журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что за сутки противник потерял более 100 человек, шесть танков, восемь бронированных машин и девять автомобилей. Были нанесены удары пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Херсонской области.

Также Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары высокоточным оружием по пунктам дислокации ВСУ в Николаевской области. Российская армия отбила все атаки ВСУ на купянском и херсонском направлениях.

На краснолиманском направлении активных действий ВСУ не замечено, отметил Конашенков.

Как добавляет «Газета.Ru», ВКС РФ уничтожили более 280 украинских военных и девять единиц военной техники противника в Херсонской области и сбили МиГ-29 и Су-24 ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, уничтожены две батареи реактивных систем залпового огня «Град» ВСУ в Харьковской области и ДНР.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска в Артемовске (Бахмуте) отступают. Возможности удерживать ранее занимаемые позиции у них нет, подчеркнул он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, Луганская Народная Республика, Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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