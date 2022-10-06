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CNN узнал о намерениях США помочь в расследовании аварий на «Северных потоках»

CNN: США хотят поучаствовать в расследовании взрывов на «Северных потоках»
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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В США рассматривают возможность предложить свою помощь в расследовании терактов на «Северных потоках» посредством анализа подводных аудиозаписей, сообщает телеканал CNN 6 октября со ссылкой на источники.

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Поясняется, что Военно-морские силы США, в случае предоставления Швецией и Данией гидроакустических сигналов, могли бы помочь установить, что находилось в районе газопроводов во время взрывов, а также выявить причины происшествия.

Телеканал заявил, что у США наиболее продвинутая система обработки подводных звуков, однако эффективность такой помощи зависит от качества записей.

Источники также объяснили CNN, что в рамках расследования спутниковые снимки окажутся бесполезными, так как в дни терактов была облачная погода.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время идет расследование. Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках». Однако МИД РФ напомнил о словах американского президента Джо Байдена избавиться от СП-2.

3 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала на открытое заявление США о мотивах уничтожить СП, которое произошло на совместной пресс-конференции министра иностранных дел Канады Мелани Жоли и госсекретаря США Энтони Блинкена.

4 октября стало известно, что Nord Stream 2 AG не может начать обследование поврежденных участков газопровода «Северный поток – 2» из-за отсутствия запрошенных разрешений, срок обработки запроса может превысить 20 рабочих дней.

5 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие России в расследовании по «Северным потокам» должно быть обязательным, исключать страну из этого процесса нельзя. Позднее он добавил, что без РФ расследование терактов не может быть объективным.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в этот же день объяснил, что расследование необходимо, иначе есть риск повторных диверсий. В то же время эксперты сходятся во мнении, что последствия терактов на газопроводах выгодны США и еще нескольким странам.

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