Проект застройки вокруг горы Развалка разработают в Железноводске

Власти Железноводска (Ставропольский край) объявили конкурс для поиска подрядчика, который займется разработкой проекта планировки и межевания территории возле горы Развалка. Начальная стоимость контракта составляет 32,9 млн рублей.

В качестве заказчика работ выступает управление городского хозяйства. Исполнитель должен провести инженерно-изыскательские работы, а также подготовить проекты планировки и межевания территории, которые необходимо согласовать с местной администрацией, региональными и федеральными органами. Об этом пишет NewsTracker. Речь идет о территории площадью 131 га. Границы участка могут быть уточнены по результатам подготовки документов.

Подрядчик должен подготовить проект освоения территории к западу от Развалки. В документации необходимо предусмотреть характеристики инфраструктурных и транспортных объектов, а также объектов капитального строительства.

Проект необходимо подготовить до 20 декабря 2022 года.