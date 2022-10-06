Три лесных пожара ликвидируют в Тюменской области

Три локализованных лесных пожара действуют в Тюменской области. Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Средняя пожарная опасность установилась в Тюменской, Тобольской и Ишимской авиазоне. За минувшие сутки два пожара ликвидированы на площади 2,91 га. К утру 6 октября в регионе действовали три пожара, пишет Megatyumen.ru.

7 и 8 октября средняя пожароопасность сохранится в трех авиазонах. Жителям Тюменской области напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

4 октября сообщалось о возобновлении лесных пожаров в регионе, несмотря на осеннюю прохладу. Специалисты считают, что причиной возгораний стали нарушения со стороны местного населения.