Новые «умные» остановочные павильоны смонтировали в Артеме

В Артемовском городском округе (Приморский край) смонтировали 17 «умных» павильонов для ожидания общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Остановки оборудованы USB-разъемами для зарядки гаджетов, кнопками вызова экстренных служб и системой видеонаблюдения. Основным же элементом являются интерактивные экраны, с помощью которых пассажиры смогут отслеживать прибытие транспорта, также на них будут отображаться элементы информационно-туристического характера.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», в ближайшее время павильоны доукомплектуют умными блоками и подключат к электричеству. Работами займется компания «Цифровое Приморье».

Всего в муниципалитетах Приморского края запланирована установка 87 «умных» остановок. Во Владивостоке будут размещены 50 павильонов, в Артеме — 17, в Уссурийске и Находке — по 10.