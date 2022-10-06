Аварийные деревья вырубят на центральной улице в Перми

На улице Ленина в Перми планируется вырубка сухих и аварийных деревьев. На их месте в 2023 году высадят новые липы и кустарники.

По данным управления по экологии и природопользованию администрации города, обновление растительности запланировано в рамках ремонта участка улицы от площади Гайдара до улицы Крисанова. Аварийные деревья могут представлять опасность для автомобилистов и пешеходов. На части деревьев отсутствует листва или опала кора, пишет ИА «Ура.ру».

В 2023 году на улице планируют высадить 34 липы и свыше 400 кустарников. Также появятся многолетние цветники.

В середине сентября сообщалось о массовой вырубке деревьев на улице Ленинградской в центре Петрозаводска. Речь идет об ослабленных тополях, которые считались аварийными. На их месте планируется высадка берез.