В Киеве прогремел сильный взрыв, власти сообщают об обучении саперов

В Киеве раздались сильные взрывы, однако позже власти объяснили их обучением саперов, сообщило 6 октября издание «Страна.ua».

В сообщении отмечается, что жители украинской столицы услышали взрывы днем, в первой половине дня. Позже областная военная администрация объяснила, что в Вышгородском районе проводились обучения саперов, из-за чего «в некоторых общинах области возможны звуки взрывов».

Последний раз о взрывах в Киеве 26 июня сообщал мэр города Виталий Кличко. Тогда в двух домах Шевченковского района эвакуировали жителей, однако о причинах взрывов не сообщалось.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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