Американский генерал призвал пригрозить «ядерным ответом» для сдерживания России

Американский генерал в отставке Марк Киммит призвал США рассмотреть ядерный ответ как вариант сдерживания России на Украине. Об этом 4 октября написала британская газета Daily Mail.

«Генерал в отставке предложил, чтобы США пригрозили России «ядерным ответом» среди других мер, чтобы удержать [президента России] Владимира Путина от совершения такой атаки на Украине», — говорится в публикации.

С таким предложением Киммит выступил в эфире CNN на прошлой неделе. По его словам, американский лидер Джо Байден должен продемонстрировать готовность к ряду решительных ответов в отношении России, включающих как экономические меры, так и «серьезные физические угрозы».

«Мое личное мнение состоит в том, что мы должны намеренно расплывчато говорить о том, что мы готовы делать», — сказал он.

При этом Киммит предостерег Вашингтон от проведения «красной линии».

Ранее в этом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что природа конфликта на Украине изменится в случае применения ядерного оружия. Он добавил, что если Россия якобы решится на такой шаг, ее ждут «жесткие последствия».

Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно. Он призвал всех ознакомиться с соответствующей доктриной России.

21 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж: некоторые представители государств говорят о допустимости применения против России ядерного оружия.

До этого в Москве неоднократно отмечали, что применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение.