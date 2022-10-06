Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Зайцево в ДНР

Поселок городского типа Зайцево освобожден от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 октября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Артемовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты», — сказал он на брифинге.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 157 вертолетов, 2160 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5412 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3452 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6316 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ стянули в Запорожскую область большое число оружия и людей.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска в Артемовске (Бахмуте) отступают. Возможности удерживать ранее занимаемые позиции у них нет, подчеркнул он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, Луганская Народная Республика, Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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